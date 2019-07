Bologna, ghanese grida "Allah Akbar" e si scaglia contro i passanti

Grande paura ieri mattina per un inquietante episodio di violenza avvenuto a Casalecchio di Reno (Bologna).

I fatti si sono verificati intorno alle 11:30 vicino alla fermata dell'autobus del centro commerciale "La Meridiana", dove un ghanese di 27 anni ha scatenato il panico tra i presenti.

Al grido di "Allah Akbar" lo straniero si è scagliato contro chiunque gli capitasse a tiro, ha rubato il cellulare ad una donna e, sempre più fuori controllo ha danneggiato un bus ed alcune auto posteggiate. Notando la scena, il consigliere comunale della Lega Andrea Doria ha contattato le forze dell'ordine e tentato di intervenire in prima persona per arginare la furia del ghanese ed aiutare i presenti ad allontanarsi.

È lo stesso consigliere a riferire quanto accadutogli, come riportato da "BolognaToday". "Ero in macchina, quando ho visto questa persona che gridava ‘Allah akbar’ e colpiva chiunque gli capitasse a tiro. Ha anche preso a pugni il parabrezza di un bus fermo. Allora sono intervenuto, cercando di placarlo. Ho allontanato le persone che stavano passando per evitare che venissero picchiate anche loro. Non sapevo se fosse armato, sotto la tunica, aveva anche uno zaino con sé, ma ho comunque provato a trattenerlo, ma lui mi ha colpito con un pugno in testa ed è riuscito a scappare. Ho immediatamente chiamato i carabinieri, continuando a tenerlo a vista. Dopo poco i militari lo hanno preso: voglio ringraziarli per il tempestivo intervento, senza il quale la situazione avrebbe potuto avere risvolti imprevedibili" .

A seguito dell'intervento delle forze dell'ordine, lo straniero è stato fermato, quindi sedato e trasferito presso l'ospedale Maggiore di Bologna per effettuare un serie di accertamenti di natura psichiatrica.

Tre invece i giorni di prognosi attribuiti al consigliere leghista, rimasto lievemente ferito durante la colluttazione con l'africano.