Bologna, ladri entrano in casa: ma lo mette in fuga facendo arti marziali

Due malviventi sono entrati nell'abitazione del maestro di arti marziali Andrea Bonfatti a San Giovanni in Persiceto (Bologna). L'obiettivo dei ladri era rubare qualcosa di prezioso dalla casa, con il favore delle tenebre. I due ignoravano che Bonfatti fosse un esperto di ju jitsu. Nel momento in cui si sono trovati dinanzi al padrone di casa, per i delinquenti non c'è stato nulla da fare, in quanto sono stati costretti a fuggire a gambe levate.

Andrea Bonfatti, come informa il Resto del Carlino, è stato svegliato nel cuore della notte a causa di alcuni strani rumori, scoprendo poco dopo della presenza dei malviventi all'interno della sua abitazione. L'artista marziale ha dichiarato: "Appena mi ha visto, uno dei due si è allontanato, l'altro invece mi è venuto incontro cercando di aggredirmi e io mi sono difeso".

Il maestro di ju jistu ha affermato di aver affrontato il balordo prima a colpi di arti marziali, in seguito ha preso la sua spada di legno, colpendo il malvivente prima ad una gamba e poi ad un braccio. I due, impossibilitati a difendersi, non hanno potuto fare altro che scappare. Bonfatti ha tenuto a precisare di aver preso la spada, poiché temeva che i ladri fossero armati.