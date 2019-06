Bologna, lavavetri bengalese colpisce in testa un automobilista

Un lavavetri bengalese di 40 anni è stato denunciato dalla polizia di Bologna per lesioni personali, dopo aver aggredito un automobilista. Lo rendono noto fonti locali.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine ieri sera era nato un diverbio fra il lavavetri ed un automobilista di 61 anni fermo al semaforo, con lo straniero che nonostante i netti rifiuti del 61enne ha continuato imperterrito ad insistere per pulire il parabrezza della sua auto. La lite è degenerata al punto che lo straniero ha colpito in testa l'automobilista col manico della sua spazzola, tentando poi di dileguarsi con la sua bicicletta. Nonostante la violenta botta al capo l'uomo in macchina si è messo immediatamente all'inseguimento del suo aggressore, chiamando nel frattempo la polizia. Grazie alle sue indicazioni è stato facile per gli agenti individuare di lì a poco il 40enne.

Successivi accertamenti delle forze dell'ordine hanno fatto emergere che lo straniero, oltre ad essere irregolare sul suolo italiano, vantava anche una sfilza di precedenti alle spalle. L'automobilista invece, le cui condizioni non destano preoccupazioni, è stato sottoposto alle cure mediche dal personale addetto.