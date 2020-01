Bologna, marocchino segue donna nel palazzo e si cala i pantaloni

Tanta paura a Bologna per una donna, seguita e molestata fin dentro al proprio palazzo da un cittadino straniero che, trovatosi da solo con lei, si è abbassato i pantaloni, mostrandole le parti intime. Provvidenziale l'intervento dei vicini di casa della vittima, che hanno immediatamente contattato le forze dell'ordine.

I fatti, secondo quanto riferito dai quotidiani che hanno riportato la notizia, si sono verificati durante la giornata dello scorso sabato 11 gennaio, intorno alle ore 12:00. La vittima stava facendo ritorno presso la propria abitazione, sita in via Andreini nella zona di San Donato, quando si è resa conto che un extracomunitario la stava seguendo.

Barcollante ed in evidente stato di alterazione alcolica, il soggetto è entrato nel palazzo insieme a lei, spiegandole di stare andando a trovare alcuni suoi amici.

Arrivati nell'androne, lo scioccante gesto. Lo straniero si è improvvisamente calato i pantaloni, restando nudo dalla vita in giù, ed ha tentato di avvinarsi alla donna, terrorizzandola. Quest'ultima ha subito cercato di allontanarsi, cominciando a salire velocemente le scale, ma l'uomo l'ha inseguita, chiedendole di non arrabbiarsi.

In preda al panico, la vittima ha allora chiamato i vicini di casa che, compresa la situazione, sono immediatamente corsi in suo aiuto, allontanando lo straniero ed allertando le forze dell'ordine locali. Oltre ai residenti del condominio, anche alcune persone che si trovano a passare dinanzi all'edificio hanno contattato l'autorità, segnalando di aver visto un individuo seminudo uscire dal palazzo.

Sul posto si sono presentati gli agenti della questura di Bologna, che hanno trovato lo straniero seduto a terra nei pressi dell'entrata dello stabile. Il soggetto, che aveva ancora i pantaloni abbassati, ha maldestramente tentato di ricomporsi e di fuggire, ma è stato in breve raggiunto dai poliziotti.

Invitato a spiegarsi, lo straniero ha cercato di sminuire la vicenda ed ha negato di essersi denudato. Messo di fronte ai fatti (gli stessi agenti lo avevano visto nudo), ha ammesso la propria colpa, sottolineando però di non aver mai voluto molestare la donna o abusare di lei.

Sottoposto a controllo, l'uomo è risultato essere un marocchino di 35 anni. Alle spalle del nordafricano numerosi precedenti di polizia per furto, rissa, percosse e resistenza a pubblico ufficiale. Il soggetto, tra l'altro, stava attualmente scontando alcune condanne con l'affidamento in prova ai servizi sociali.

Trovato in evidente stato di alterazione dovuto all'abuso di alcolici, il 35enne ha ricevuto una sanzione per ubriachezza molesta e atti contrari alla pubblica decenza. A ciò si è aggiunta anche una denuncia per violazione di domicilio e molestie.