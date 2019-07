Bologna, moldava arrestata: aggredisce 45enne per rubarle il telefono

Violenta rapina a Castel Maggiore (Bologna) ai danni di una 45enne, gettata giù dalle scale dal suo aggressore che voleva sottrarle il telefono cellulare.

Secondo quanto riferito dalla stampa locale, il fatto si è verificato intorno all'una, nella notte fra sabato e domenica. La vittima, una donna romena, si trovava all'interno di un palazzo in via del Lavoro, quando è stata raggiunta da una 55enne moldava, che ha lottato per strapparle di mano lo smartphone.

Durante la colluttazione, la romena ha avuto la peggio, ed è stata spinta giù dalle scale, riportando delle ferite.

Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile di Borgo Panigale, accorsi in seguito ad alcune segnalazioni. I militari hanno soccorso la donna, successivamente accompagnata all'Ospedale Maggiore di Bologna, e fermato la responsabile, tradotta in caserma per le pratiche di identificazione.

La 55enne V.T., risultata in evidente stato di ebbrezza, è stata arrestata con l'accusa di rapina. Ristretta ai domiciliari, si trova ora in attesa del giudizio direttissimo.

Per quanto riguarda la vittima, la 45enne D.R. è stata medicata dal personale sanitario e poi dimessa con cinque giorni di prognosi.