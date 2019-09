Bologna, pesta anziano professore per strada: clochard condannato a 10 mesi

Alla fine è stato condannato, con rito abbreviato, a 10 mesi e 20 giorni, dopo che due settimane fa aveva aggredito e picchiato un docente universitario di 69 anni, in via Santo Stefano, a Bologna. Secondo quanto riportato da Repubblica, l'accusa è quella di lesioni aggravate e il responsabile sarebbe un clochard di origini olandesi di 52 anni.

Per lui, la Procura aveva chiesto una condanna di un anno e non era stata fatta domanda di una perizia psichiatrica. Il professore universitario aveva riportato alcune ferite guaribili in 25 giorni.