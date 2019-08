Bologna, preso pusher marocchino: bici scagliata contro militari

È finito in manette questa notte a Bologna un pusher marocchino che, deciso ad evitare i controlli ed a fuggire, non ha esitato ad aggredire i rappresentanti delle forze dell'ordine, contro i quali è addirittura arrivato a scagliare una bicicletta.

L'episodio intorno alla mezzanotte, all'inteno dell'area verde di via Ferrarese conosciuta come "Parco della Zucca". A notare lo straniero durante un'attività di pattugliamento i carabinieri della compagnia Bologna Navile, impegnati nell'operazione "Strade sicure".

I militari si sono avvicinati al soggetto per sottoporlo ad una veloce verifica, ma quando quest'ultimo si è accorto di loro ha immediatamente cercato di allontanarsi in sella alla sua bicicletta. Tutto inutile, dato che è stato presto raggiunto dai carabinieri e dagli uomini della Compagnia di intervento operativo. Trovatosi con le spalle al muro, il nordafricano si è allora rivoltato contro i militari, scaraventando loro addosso la bicicletta. A questo punto si è nuovamente lanciato in una fuga disperata, tentando di disfarsi della droga che aveva nelle tasche, ma la sua corsa ha avuto durata breve.

Catturato dagli uomini dell'Arma, è stato arrestato e condotto in caserma per le pratiche di identificazione. Si tratta di un 30enne marocchino pregiudicato e senza fissa dimora, ora dietro le sbarre per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sottoposto a perquisizione personale, infatti, è stato trovato in possesso di 0,5 grammi di hashish. Abbandonati dallo spacciatore durante la fuga, inoltre, ben 30 grammi di cocaina di elevato grado di purezza. Una merce illecita del valore complessivo di circa 3mila euro.