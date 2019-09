Bologna, pugnalato in strada, arriva solo in ospedale: grave romeno

Sangue mercoledì pomeriggio a Bologna, dove un cittadino straniero gravemente ferito si è presentato da solo al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore in cerca di aiuto. Il soggetto, un romeno di 25 anni, aveva una profonda lacerazione all'altezza del torace ed è stato immediatamente assistito dal personale sanitario.

Secondo quanto riferito dalla stampa locale, l'allarme è scattato intorno alle 16:30, quando il giovane è sceso da un furgone con a bordo altre tre persone proprio di fronte al nosocomio bolognese. Abbandonato dai compagni, lo straniero ha raggiunto da solo l'accettazione.

Considerate le sue gravi condizioni, i medici del Maggiore lo hanno sottoposto ad un intervento chirurgico d'urgenza, ed ora il 25enne si trova ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni sono gravi.

Del caso sono state immediatamente informate le forze dell'ordine locali. La versione del romeno, che ha raccontato di essersi ferito da solo, non ha convinto i carabinieri della sezione investigativa del comando provinciale, che ora si stanno occupando di condurre le indagini per tentare di ricostruire le dinamiche della vicenda.

Stando alle ultime notizie, il 25enne è stato visto da alcuni automobilisti disteso ed in stato di semi-incoscienza su una strada di campagna nei pressi di Casteldebole, alla periferia di Bologna. Alcuni si sono affrettati a contattare i soccorsi, ma all'arrivo degli operatori del 118 l'uomo era già stato portato via dai tre individui a bordo del furgone che lo ha poi scaricato dinanzi all'ospedale. Sul luogo segnalato dai testimoni sono stati già fatti dei rilievi, ed ora le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, così come quelle dell'ospedale, sono al vaglio degli investigatori. L'ipotesi più accreditata è quella dell'aggressione.