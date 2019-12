Bologna, rapinata nell'androne del palazzo: caccia all'aggressore

L'ha seguita fino a casa e poi, nell'androne del palazzo, l'ha aggredita e derubata. L'episodio si è verificato la scorsa notte alla periferia di Bologna, in via Ferrarese.

I fatti

Erano circa le 2.30 di notte e la vittima, una ragazza di 29 anni, stava tornando a casa dopo una serata. Per la strada però si è imbattuta in un uomo che stava armeggiando con una bicicletta. Così la giovane, impaurita dal soggetto, ha accelerato il passo verso la sua abitazione, ma il malvivente l'ha notata e ha subito iniziato a seguirla. Fino nel cortile e poi nell'androne del palazzo. Lì, l'aggressione.

L'uomo ha cercato in tutti i modi di sottrarre la borsetta alla sua vittima. Lei però non si è fatta intimorire e ha opposto resistenza, tentando di allontanare l'aggressore e riuscire a scappare. Ma lui l'ha colpita alla testa con il gomito ed è riuscito bloccarla. Poi, dopo aver recuperato la borsa della ragazza, l'uomo è scappato in tutta fretta facendo perdere le sue tracce.

Subito la 29enne ha dato l'allarme e in poco tempo sul posto è giunta la polizia accompagnata dai sanitari del 118. La ragazza ha quindi raccontato agli agenti quanto accaduto quella notte: la vittima ha spiegato di aver visto il malvivente poco prima in strada, mentre armeggiava con una bici. Poi ha detto di essere stata seguita fino dentro al palazzo dove è avvenuta la colluttazione. Infine, la giovane vittima ha anche fornito alla polizia un identikit del suo aggressore. Secondo quanto denunciato dalla 29enne, si tratta di un uomo tra i 35 e i 40 anni con la carnagione olivastra che ha agito a volto scoperto. L'assalitore, dopo avera colpita e averle rubato la borsetta, è fuggito via senza lasciare alcuna traccia.

Caccia all'aggressore

Così si è aperta la caccia all'aggressore. La polizia sta cercando di individuare l'uomo per poterlo fermare. Secondo quanto riportato da Bologna Today, da un primo riscontro non risultano esserci telecamere di videosorveglianza nelle vicinanze del luogo dell'aggressione. Ma attraverso l'identikit fornito dalla giovane vittima, gli agenti stanno cercando di risalire all'identità del soggetto.

Dopo l'intervento di polizia e 118, la ragazza, che nella colluttazione era stata ferita alla testa dal malvivente, è stata portata all'ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna. I medici l'hanno subito visitata e hanno medicato il taglio sul capo. La 29enne, per fortuna, non ha riportato una ferita grave. Per lei solo tanta paura.