Bologna, scontro tra tir lungo l'A14: autista morto carbonizzato

Due tir in fiamme e la tangenziale in tilt intorno a Bologna. Sul raccordo di Casalecchio, alle porte del capoluogo emiliano, è stato temporaneamente chiuso il tratto verso il bivio con la A14 in entrambe le direzioni a causa di un incidente che ha coinvolto i due mezzi pesanti che poi hanno preso fuoco e una bisarca. A causa di un tamponamento il mezzo ha preso fuoco e l'autista è morto carbonizzato all'interno dell'abitacolo. Da quanto si apprende le condizioni degli altri due camionisti non sarebbero preoccupanti. Sul posto sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme.

Scontro mortale tra tir lungo l'A14 a Bologna

Lo scontro è avvenuto all'altezza del chilometro 4,2 della carreggiata sud verso la A14 vicino al luogo dove un anno fa esplose un camion. Due degli auto-articolati ha preso fuoco e l'incendio è stato domato poco dopo le 16. Le operazioni in tutto sono durate circa un'ora. Nell'incidente, avvenuto poco prima delle 15, uno dei tre mezzi pesanti ha preso subito fuoco.

Per l'incendio si è resa necessaria, oltre alla chiusura della carreggiata opposta, anche quella del tratto della tangenziale di Bologna tra gli svincoli di Borgo Panigale e lo svincolo del Ramo Verde in direzione sud. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale, i soccorsi sanitari e meccanici, oltre al personale della direzione di tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia.

Bologna, l'incidente lungo l'A14

Chi proviene da Firenze ed è diretto vero Ancona (A14 sud) e Padova (A13 nord) può percorrere la A1 fino alla stazione di Valsamoggia e quindi alla rotonda rientrare in A1, per poi seguire per Bologna poi Ancona o Padova. Sul Raccordo di Casalecchio è stato riaperto al traffico il tratto tra Casalecchio ed il bivio con la A14 in direzione dell'A1.