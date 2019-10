Bologna, la stupra a 12 anni e poi continua a perseguitarla: "Ve la faccio trovare a pezzi"

Nel 2001, al momento dello stupro lei aveva soltanto 12 anni. Lui ne aveva 18 e all'epoca dei fatti era il suo vicino di casa. La ragazza, però, lo aveva denunciato cinque anni più tardi e l'uomo era stato fermato, processato e condannato (in carcere) per violenza sessuale. È uscito ad aprile dell'anno scorso e poco tempo dopo ha ripreso a minacciare e perseguitare la ragazza. È accaduto a Bologna e secondo quanto riportato da Il resto del Carlino, a gennaio di quest'anno, l'uomo l'avrebbe ritrovata, prima in rete e poi di persona.

Così, sui social network avrebbe iniziato a postarle video di uomini che molestano le donne. Poi sarebbe riuscito persino a reperire l'inidirzzo dell'azienda per cui la giovane lavora, iniziando anche con alcuni appostamenti. I suoi datori di lavoro, per aiutarla, avevano anche deciso di spostare la ragazza in un'altra sede, ma la violenta reazione di lui, che avrebbe detto " La ammazzo ", ha fatto partire un'altra denuncia ai carabinieri, par atti persecutori.