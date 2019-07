Bologna, torna ubriaco e picchia la compagna. Lei si difende col coltello e viene arrestata: "È tentato omicidio"

Per l'ennesima volta, il suo compagno è tornato a casa ubriaco e, per l’ennesima volte, l'ha picchiata. Questa volta, però, lei si è difesa ha brandito un coltello e lo ha affondato verso l'uomo, ferendolo. Ora, però, è stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio.

La vicenda a Bologna, in un appartamento in via del Pozzo, zona Savena, e a essere protagonista è una coppia romena: la donna, 45 anni, ha reagito dopo anni di maltrattamenti, finendo nei guai. I due vivono assieme da un decennio e con loro, sotto lo stesso tetto, anche il figlio 15enne di lei, avuto da una precedente relazione.

A chiamare i soccorsi la madre dell'uomo, che abita nello stesso condominio, insieme a un'altra figlia. Il romeno, 35enne, è stato portato al reparto di rianimazione dell’ospedale Maggiore in codice rosso, dov'è tuttora ricoverato in prognosi riservata per la profonda ferita subita al torace, come riporta il Corriere di Bologna.

Indagini in corso della polizia per accertare la versione della donna e la dinamica dei fatti: per lei ci potrebbe essere lo "scudo" della legittima difesa.