Bologna, vede gli agenti di polizia e ingoia 12 dosi di eroina pronta alla vendita

Gli agenti della squadra mobile lo seguivano da tempo: curavano i suoi movimenti, si appostavano nei luoghi che frequentava di più e, alla fine, sono riusciti a fermarlo. Ma lui, un cittadino di origini tunisine di 28 anni, al momento del fermo, ha inizato a ingoiarre 12 involucri, tutti contenenti eroina già pronta per essere spacciata. Oltre 10 grammi nello stomaco. È accaduto sabato pomeriggio, a Bologna, in via Canonica, zona ex ghetto.

Secondo quanto riportato da Bologna Today, il giovane sarebbe stato un volto noto alle forze dell'ordine, che da oltre 10 anni sapevano dell'attività dell'uomo. La polizia ha, infatti, proseguito il controllo nel domicilio in uso al 28enne, in via del Carro, sempre nel capoluogo emiliano, dove era già stata in precedenza e aveva arrestato un altro uomo.

Il giovane è stato arrestato e il giudice ha disposto, nei suoi confronti, il divieto di dimora in citta in attesa del processo, che si celebrerà con rito ordinario nei prossimi mesi.