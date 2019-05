Bologna, violenti scontri tra polizia e manifestanti contro il comizio di Forza Nuova

Violenti scontri a Bologna tra forze dell'ordine e manifestanti che protestano veementemente contro la presenza in città del leader di Forza Nuova, Roberto Fiore. Il capo politico del partito di estrema destra è in città per un comizio elettorale in vista delle elezioni europee di domenica 26 maggio, cavalcando lo slogan "Spezziamo le catene di Bruxelles".

Circa un migliaio di persone, molte dei quali dei centri sociali, si sono dirette davanti al blindato della polizia che impediva l'accesso in piazza Galvani dove è previsto, appunto, il comizio di Fiore.

Prima i cartelli utilizzati per colpire il mezzo della polizia, poi sono partite dal corteo bottiglie di vetro, fumogeni e petardi. Le forze dell'ordine hanno così caricato i manifestanti, hanno utilizzato un idrante e sono volate anche diverse manganellate per ristabilire l'ordine.

Il Comune di Bologna, in tutto questo, aveva negato il permesso di montare il palchetto per il comizio perché, nella richiesta di occupazione del suolo pubblico, Forza Nova ha cancellato a frase che impegna a non richiamarsi all'ideologia fascista.