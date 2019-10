Bolzano, 80enne scappa dai domiciliari 12 volte in tre mesi. Revocati

Un 80enne di Bolzano alla fine è riuscito a finire in cella, nonostante l’età avanzata. L’uomo era stato condannato ai domiciliari, dai quali però era evaso per ben dodici volte in soli tre mesi. L’ultima volta il tribunale di sorveglianza ha deciso di spedirlo dietro le sbarre. L’anziano era stato posto ai domiciliari presso la sua abitazione a luglio, proprio per il reato di evasione. Ma di starsene dentro le quattro mura domestiche neanche a parlarne.

E infatti da quel giorno è evaso ben 12 volte, per i motivi più disparati, dal supermercato alla farmacia, al medico. Ogni scusa era buona per allontanarsi, e non negli orari concessi. In soli tre mesi è riuscito a collezionare dieci denunce da parte dei carabinieri, una dalla polizia locale e una da quella di Stato. Alla fine il giudice ha deciso di revocare i domiciliari e arrestare una volta per tutte l’anziano fuggitivo.

I militari si sono quindi recati a casa dell’80enne per notificare l’arresto. Questa volta i carabinieri hanno stranamente trovato l’uomo in casa. Lo hanno così accompagnato al carcere di Bolzano in via Dante, dove è stato affidato alla polizia penitenziaria. Qui dovrà finire di scontare la sua pena, senza possibilità di fuga.