Bolzano, operatore aggredito da 5 stranieri mentre pulisce le strade

Violenta aggressione domenica mattina a Bolzano, dove un operatore ecologico impegnato nel suo lavoro di pulizia urbana è stato improvvisamente attaccato da cinque cittadini stranieri, che lo hanno circondato e preso a pugni.

Ancora ingnote le cause del pestaggio, avvenuto intorno alle 8 del mattino. Il giovane dipendente della cooperativa Oasis si trovava a bordo del suo furgoncino all'altezza di ponte Campiglio, quando è stato raggiunto da cinque individui di colore. Questi, stando al racconto della vittima, lo hanno improvvisamente aggredito, per poi darsi alla fuga prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.

La richiesta di aiuto è stata inviata proprio dall'operatore che, ferito e sotto choc, è comunque riuscito a contattare la cooperativa, che ha subito provveduto a chiamare i soccorsi. Sul posto gli agenti della questura di Bolzano, che hanno soccorso la vittima e raccolto la sua denuncia. Il ferito è stato poi accompagnato dagli operatori della Croce bianca al pronto soccorso dell'ospedale San Maurizio, dove gli sono stati diagnosticati un trauma facciale e diverse contusioni al petto ed alle ginocchia.

In corso le indagini per risalire ai responsabili. Purtroppo nella zona dell'aggressione non vi sono telecamere di sorveglianza utili per ricavare immagini degli stranieri coinvolti.

Dal momento che all'operatore non è stato sottratto nulla, gli inquirenti hanno escluso la rapina come movente.