Bolzano, sparatoria vicino a supermercato: un ferito

Paura a Bolzano, dove attorno alle 17 di questo pomeriggio, una persona avrebbe aperto il fuoco nei pressi di un supermercato: nella sparatoria sarebbe rimasta ferita una persona.

L'episodio si sarebbe verificato in via Buozzi, in zona industriale, vicino, appunto, a un market cittadino. Sul posto sono giunti i mezzi di soccorso, così come le pattuglie e le volanti della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri. Con loro anche la Guardia di Finanza e la Polizia Locale.

Indagini serrate da parte degli inquirenti a seguito dello scontro a fuoco: resta infatti da capire il perchè del fatto e non viene esclusa una lite tra automobilisti, degenerato proprio nella sparatoria. Si pensa che un uomo a bordo di una Fiat Punto di colore bianco, mentre si trovava nel parcheggio del supermercato, abbia sparato un colpo verso il conducente di un'altra autovettura.

Il colpo esploso, però non ha colpito l'uomo ma la portiera posteriore di una Volkswagen Golf di una coppia di Bologna. Una persona risulta fermata dalle forze dell'ordine a seguito della sparatoria. Gli inquirenti, Carabinieri e Polizia di Stato con i loro reparti investigativi e scientifici, unitamente a Guardia di Finanza e Polizia municipale appena giunti sul luogo hanno isolato la zona e stanno prendendo visione delle telecamere che dovrebbero aver ripreso l'accaduto.