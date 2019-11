Bolzano, tunisino ruba un alcolico e aggredisce vigilante

Paura nel centro commerciale "Twenty" di Bolzano, dove un cittadino straniero ha dato in escandescenze dopo essere stato scoperto mentre cercava di portare via un alcolico senza pagare. L'episodio nella serata di mercoledì, quando il pericoloso soggetto è stato colto sul fatto da un addetto alla vigilanza.

Sorpreso nell'atto di lasciare il supermercato con una bottiglia di liquore non pagata, l'extracomunitario è stato trattenuto da una guardia giurata. In breve la situazione è degenerata, e dai toni sempre più accesi di una discussione si è presto passati ad una vera e propria aggressione fisica.

In preda alla furia, infatti, lo straniero ha rotto la bottiglia di vetro che aveva in mano per poi rivolgerne i cocci affilati contro il vigilante, che è rimasto ferito ad una mano. Tanta la paura fra coloro che a quell'ora si trovavano all'interno del supercato ed hanno dovuto assistere alla violenta scena.

In aiuto della guardia giurata sono subito accorsi tre carabinieri fuori servizio, che insieme alla vittima hanno provveduto a disarmare e ad immobilizzare il facinoroso. Quest'ultimo è stato quindi preso in carico dai militari del comando provinciale di Bolzano, accorsi sul posto dopo la segnalazione.

Tradotto in manette in caserma, lo straniero è risultato essere un tunisino senza fissa dimora di 22 anni. Accusato di rapina, il nordafricano si trova ora dietro le sbarre del carcere locale.

Fermato anche un amico dello straniero che si trovava con lui in quel momento. Gli inquirenti stanno ora cercando di capire se abbia avuto o meno parte nel furto della bottiglia.

Nessuna grave conseguenza per il vigilante, che in seguito all'aggressione è stato subito trasportato in ospedale per essere medicato.