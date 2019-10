Borghezio a Formigli: "Dici male della Lega ma non mi fai parlare"

"Voi avete parlato male della Lega e l'unico leghista presente in trasmissione non lo fate parlare…" . Mario Borghezio se l'è presa così, in onda, con Corrado Formigli. Lo scontro è andato in scena, in diretta tv, nella serata di giovedì, durante la puntata di Piazzapulita, su La7. La non-simpatia del conduttore verso Matteo Salvini e il Carroccio è cosa nota e anche nell’appuntamento di ieri il giornalista ha criticato il leader leghista e la manifestazione del centrodestra contro il governo in programma sabato 19 ottobre, a Roma.

Formigli ha attaccato Salvini per non aver condannato la presenza in Piazza San Giovanni anche degli esponenti dell'estrema destra all'evento di domani. Solo dopo gli attacchi alla compagine leghista, il 71enne ex europarlamentare del Carroccio è stato fatto entrare in studio. E appena sedutosi, ha rimproverato il padrone di casa: "Beh, avrei partecipato molto volentieri al dibattito precedente…dite male del mio partito, ma non sono potuto intervenire…" .