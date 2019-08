Borgo Mezzanone, extracomunitario minaccia passanti con un coltello

È accaduto a Borgo Mezzanone, la nota frazione tra Foggia e Manfredonia dove si trova una delle più grandi baraccopoli abitate dai migranti.

Ieri un cittadino gambiano incensurato di 19 anni ha minacciato i passanti in strada con due coltelli da cucina. Per questo i carabinieri della stazione di Manfredonia lo hanno arrestato. Si tratta di un giovane senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale. Il 19enne è accusato di resistenza a pubblico ufficiale per essersi rifiutato di fornire le generalità e perché aveva con sé due coltelli da cucina senza motivo. I militari dell'Arma sono intervenuti dopo alcune segnalazioni dei residenti spaventati dalla presenza dell'uomo armato.

Non era la prima volta che il gambiano minacciava i passanti con dei coltelli, ma nei giorni scorsi riusciva a fuggire sempre prima dell'arrivo dei carabinieri allertati dai residenti. Ieri, però, i militari hanno fermato l'uomo. In un primo momento il gambiano ha tentato di aggredire con un coltello anche le forze dell’ordine ferendo lievemente un carabiniete. Ora il 19enne si trova nel carcere di Foggia.