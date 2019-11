Il processo Bossetti potrà essere riaperto?

Giorgio Casari, docente di genetica e consulente dell'accusa per l'omicidio di Yara Gambirasio, ha rivelato nel corso di un'intervista ad Oggi nuove informazioni su Ignoto 1, con cui è stato identificato Massimo Giuseppe Bossetti, che per la giustizia è l'assassino della 13enne: "Il Dna di Ignoto 1 è sempre stato al San Raffaele. L’abbiamo conservato. E c’è ancora. Anche se proprio in questi giorni stiamo restituendo il materiale genetico alla Procura di Bergamo che lo ha richiesto".

Una notizia che potrebbe stravolgere le sentenze a sfavore dell'ex muratore di Mapello. A ribadirlo è l'avvocato Claudio Salvagni, legale di Bossetti, il quale ha spiegato come le richieste di una superperizia che confrontasse il DNA di Ignoto 1 con quello di Bossetti sono state tutte respinte in passato, con la giustifica che i reperti fossero tutti esauriti. La difesa dell'uomo ha pertanto preannunciato una denuncia per frode processuale con tanto di conseguente richiesta di revisione del processo. Salvagni ha dichiarato: "Grazie al vostro settimanale scopriamo che non è vero. Il materiale genetico c’è sempre stato e c’è ancora. E la Procura lo ha sempre saputo. La superperizia si può e si deve fare. E se le notizie saranno confermate anche da una indagine difensiva per la quale ho già ricevuto mandato da Bossetti, verrà valutata ogni possibile azione per il ripristino della giustizia violata, non esclusa una denuncia penale per frode processuale".

Bossetti: il processo a suo carico potrebbe essere riaperto

