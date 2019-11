Botte alla nonna per avere denaro, arrestato 25enne

Botte ripetute e un tentativo di strangolamento sulla nonna ottantenne per ottenere soldi e assecondare i propri vizi. Per questo motivo a Catania è stato arrestato dai carabinieri un 25enne residente nel quartiere di Librino. Il giovane, dallo scorso mese di agosto, per via di un altro reato, era ospite a casa della nonna in regime di arresti domiciliari con l’obbligo del braccialetto elettronico. Nonostante tutto aveva maturato un atteggiamento aggressivo nei confronti dell’anziana che sfociava soprattutto nel momento della richiesta di denaro: i suoi vizi erano tanti e altrettante le pretese sulla nonnina che percepisce una pensione di appena 600 euro al mese. Vitto e alloggio per lui non erano sufficienti. A suo modo di vedere le cose, la nonna avrebbe dovuto anche garantirgli la possibilità di soddisfare ogni desiderio che gli passasse in testa. Appunto per questo motivo, annebbiato dalle alte aspettative, non esitava a ricorrere alla violenza pur di ottenere quello che si prefiggeva.

L’anziana donna per sentirsi più sicura e sottrarsi da possibili aggressioni da parte del nipote, era arrivata al punto di dormire in balcone, alla vista dei vicini che avrebbero potuto aiutarla in caso di necessità. Ma non solo, passava intere giornate fuori casa pur di evitare le richieste di denaro che poi sfociavano in maltrattamenti. Una volta, appena rientrata in casa, l’ottantenne è stata presa a calci e pugni dal nipote che l’ha trascinata per terra in attesa di ricevere i soldi che chiedeva. La vittima, era nelle possibilità di consegnargli solamente una somma da 5 euro, banconota che il nipote ha prontamente tagliato in mille pezzi e ridotta in coriandoli da buttare in faccia alla disperata. L’anziana aveva così preso la decisione di trascorrere in maniera abituale diverse ore della giornata a casa della figlia, giusto per vivere serenamente buona parte della quotidianità in attesa della sera dove, nonostante sapesse quello che l’aspettava nella sua abitazione, voleva fare rientro a casa.

Qualche giorno fa, giusto il tempo di rientrare a casa che il 25enne, appena da soli, le ha avanzato le assurde richieste. All’ennesimo atteggiamento negativo da parte della nonna, il giovane ha iniziato a picchiare con violenza l’anziana tentando anche di strangolarla sul letto. Per fortuna, approfittando di un attimo di distrazione del nipote, la donna è riuscita a fuggire di casa e a chiamare la figlia la quale, a sua volta, ha telefonato i carabinieri che sono subito giunti sul posto in aiuto della vittima ritrovata per strada. Era dolorante e molto spaventata. Il nipote era invece ancora a casa ritrovato dai militari in evidente stato di alterazione psicofisica.

Non era più il caso di passare oltre tutte le angherie e le violenze subite dalla nonna che, pur a malincuore, ha denunciato il nipote. Il giovane è stato quindi arrestato per il reato di maltrattamento.