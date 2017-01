Botti di Capodanno, 184 persone ferite: 48 i minori

Sono 184 i feriti, di cui 44 ricoverati e 48 minori, a causa dei botti. È questo il bilancio degli incidenti verificatisi nel corso dei festeggiamenti per il Capodanno 2017 reso noto dal Dipartimento della pubblica sicurezza, che evidenzia "un ulteriore miglioramento rispetto all'andamento dei due anni precedenti": oltre a non essersi registrati episodi con esiti mortali, infatti, diminuisce ancora il numero dei feriti (l'anno scorso furono 190).

Il bilancio è invece negativo a Napoli e provincia dove i feriti sono 46, di cui otto minori. Si registra un'impennata rispetto al 2015, quando i feriti registrati furono 30, dato comunque in calo rispetto al 2014, quando furono 51 le persone che ebbero bisogno di ricorrere a ricoveri o cure sanitarie. In ogni caso, per il terzo anno consecutivo, non ci sono decessi.

Dei 46 feriti, due sono stati colpiti da pallottole vaganti poco prima della mezzanotte. Si tratta di un uomo di 59 anni di Avella, ricoverato ora all'ospedale Pellegrini colpito di striscio al collo, e di una donna di 64 anni raggiunta da un proiettile alla gamba mentre era al balcone nel quartiere Ponticelli. In entrambi i casi, le prognosi sono di pochi giorni. All'ospedale Santobono c'è però un bambino di 9 anni di Torre del Greco con ferite alla mano sinistra, in particolare le falangi del quarto e quinto dito devastate della mano sinistra e ustioni. Ricoverato anche un dodicenne di Pratola Serra, in Irpinia, che ha avuto una subamputazione alla mano sinistra alla seconda e la terza falange. Sono altre sette le persone che i sanitari giudicano guaribili in almeno 30 giorni.

Nel Salernitano ci sono tre feriti, il più grave è un trentenne di San Rufo che per lo scoppio di un petardo che ha compromesso le falangi della mano destra. Poi c'è un trentenne a Nocera Inferiore ricoverato nel reparto di Oculistica con una prognosi di 40 giorni e un cinquantenne a Salerno che se la caverà in 10 giorni per una ferita alla coscia. Un solo ferito nel Casertano, a Marcianise, un uomo che ha riportato un trauma cranico per lo scoppio di un petardo. A Caserta città, danni a un balcone per che una tenda parasole ha preso fuoco. L'impegno dei vigili del fuoco nel Napoletano ha visto 22 interventi per cassonetti o sterpaglie andate a fuoco, ma anche lievi danni in abitazioni. Altri 18 gli interventi nel resto delle province campane.

Sono sette invece le persone ferite in provincia di Foggia per i botti di fine anno e tutti con prognosi di pochi giorni. A Foggia un cittadino romeno, residente a Borgo Incoronata, ha perso un dito di una mano mentre stava cercando di far scoppiare un petardo.

I feriti nel Barese a causa dei botti sono 13, come riporta il Corriere della Sera. Cinque i feriti più gravi, in prognosi riservata, ricoverati presso il Policlinico di Bari: uno è minorenne. Sono stati sequestrati circa 50 chili di materiale pirotecnico e denunciate tre persone.

In generale gli interventi dei vigili del fuoco riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno sono stati 674, in linea con quelli dello scorso anno quando furono 660. Il numero maggiore nel Lazio (110): a seguire Campania (95), Puglia (68), Lombardia (67).