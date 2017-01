Bracconeri e il volgare insulto a Giovanna Botteri

Un retweet che non è passato inosservato. Fabrizio Bracconeri, ex volto noto della tv e del programma Forum di fatto è sempre molto attivo sui social. E soprattutto su Twitter. E questa volta ha "condiviso" sul suo prfilo il tweet di un utente che ha messo nel mirino la corrispondente Rai dagli Stati Uniti, Giovanna Botteri.



Un tweet abbastanza forte con cui è stata insultata la cornista di Viale Mazzini. "Cuordileone55 Vanni", questo il nome dell'utente retwittato da Bracconeri, ha postato una foto di Giovanna Botteri, l'inviata di Rai3, e aggiunge che "siamo pure obbligati a pagare sta troia". E quel gesto di "condivisione" da parte dell'ex ragazzo della "Terza C" non è passato in silenzio sui social. Non è la prima volta che Bracconeri con i suoi tweet va oltre le righe. Già qualche tempo fa aveva invocato ad esmpio "un attentato per liberarsi di clandestini e Pd", poi per finire, la sparata sui "governanti da fucilare con un plotone" per la valanga del Rigopiano.