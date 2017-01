Brasile, sparatoria durante un matrimonio: feriti i due testimoni

Un matrimonio finito nel sangue quello celebrato nella municipalità di Limoeiro de Anadia, nello stato di Agreste, in Brasile.

Un uomo ha seguito due sposi mentre entravano in chiesa mano nella mano. Come si vede nelle immagini, prima fa finta di sedersi in un banco, poi improvvisamente estrae una pistola dalla cintura dei pantaloni e inizia a sparare. Gli invitati al matrimonio e i fedeli presenti in chiesa iniziano a scappare in tutte le direzioni.

Due persone rimangono ferite: Cicero Barbosa Da Silva, di 62 anni, e suo figlio Edmilson, di 37. Si tratta dei due testimoni dello sposo e sembra che l'uomo abbia aperto il fuoco per vendetta. L'uomo che ha sparato a fuggire ed è ancora ricercato dalla polizia. Secondo le informazioni diffuse dagli investigatori, la cerimonia è ripresa dopo la sparatoria e i due si sono alla fine sposati. (GUARDA IL VIDEO)