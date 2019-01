Brasiliana presa a pugni mentre ordina una pizza: "Siamo in Friuli e devi parlare in friulano"

Insultata e presa a pugni mentre aspettava la pizza da asporto in un locale di Mereto di Tomba (Udine) in quanto non parlava un corretto friulano. L'assurda aggressione ha come vittima una 47enne brasiliana, residente a Cavasso Nuovo, in provincia di Pordenone.

L'episodio si è verificato la sera di mercoledì 9 gennaio ed è stato riportato dall'edizione odierna del Messaggero Veneto, in seguito alla denuncia ai carabinieri presentata dalla malcapitata stessa, aggredita da un camionista all’esterno del ristorante mentre era in compagnia dei due figli e del nipote.

"Qui siamo in Friuli e devi parlare friulano per legge" le avrebbe detto l’uomo, che l'ha seguita fino all’esterno dell’esercizio, spintonata e dunque colpita al volto, facendole sanguinare il setto nasale. La malcapitata sudamericana è dunque fuggita sotto choc recandosi al pronto soccorso per le medicazioni.