Brescia, 54enne morto dopo un incidente: era in coma da 31 anni

Era la notte della festa del papà di 31 anni fa, quando la vita di Ignazio Okamoto, chiamato da tutti Cito, è rimasta intrappolata in un limbo, che due giorni fa ha lasciato il posto alla morte. Così, dopo 31 anni di coma, all'età di 54 anni, Cito è morto.

La notte tra il 19 e il 20 marzo del 1988, l'auto sulla quale viaggiavano 5 ragazzi di Brescia uscì di strada all'altezza di Nogarole Rocca, lungo la A22. Tre dei giovani a bordo della macchina si salvarono, mentre uno morì sul colpo. Il quinto ragazzo era Cito, che da quel giorno non tornò mai più ad essere cosciente.