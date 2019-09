Brescia: colpisce la moglie con il ferro da stiro e prova a strangolarla con la cintura, arrestato 37enne del Burkina Faso

Prima l'ha colpita con il ferro da stiro spento, utilizzandolo come oggetto contundente. Poi l'ha frustata con una cintura e, infine, ha cercato anche di strangolarla. È accaduto domenica mattina, a Prevalle, comune in provincia di Brescia, dove i carabinieri di Nuvolento hanno arrestato un uomo di 37 anni, originario del Burkina Faso e da oltre 15 anni residente in Valsabbia, per maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie, sua coetanea a sua connazionale.

In base a quanto riportato dal Giornale di Brescia, l'uomo avrebbe aggredito la moglie al termine di una violenta discussione per futili motivi, probabilmente legati alla gestione della casa e del nucleo familiare. La coppia ha quattro figli, di età compresa tra gli 8 mesi e i 14 anni. La donna, prima di chiedere aiuto al 112, ha aspettato che il marito si calmasse e subito dopo ha cercato soccorso.

L'arresto dell'uomo, intanto, è stato convalidato e per l'uomo è stato disposto il divieto di avvicinamento (a meno di 300 metri) all'abitazione dove risiedono la moglie e i figli.