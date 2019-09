Brescia, muore mentre va a funghi: volo di 200 metri

Nel pomeriggio del 26 settembre 2019, una donna ha tragicamente perso la vita a Bienno (Brescia) mentre era alla ricerca di funghi. L'allarme è scattato intorno alle ore 13:00 quando il fratello della vittima ha contattato i sanitari del 118. Sul posto è intervenuto immediatamente un elisoccorso, ma per la 64enne non c'era più nulla da fare. Eppure, la donna risultava essere una conoscitrice della zona ed una camminatrice con esperienza. Secondo una prima ricostruzione, lei e il fratello erano usciti insieme.

I due si sarebbero diretti nei boschi di Bienno, in località Moiette. Il territorio era ben conosciuto dalla vittima, in quanto la cercatrice possedeva qui una baita. La dimora era utilizzata dalla vittima specialmente in orario notturno. Proprio qui è accaduto l'inevitabile: la donna è scivolata improvvisamente cadendo in un dirupo. Un tragico volo di 200 metri, fino allo schianto che non le ha lasciato scampo.

L'elisoccorso, giunto da Brescia sul luogo del sinistro, non ha potuto fare altro che individuare il corpo della vittima , recuperarlo e constatarne il decesso. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche gli uomini dell'Arma. Come leggiamo da Fanpage, la salma è stata in seguito trasportata presso la camera morturaria dell'ospedale di Esine. Il corpo è al momento a disposizione dell'autorità giudiziaria. Le indagini proseguono e attualmente si sta lavorando per stabilire le esatte dinamiche dell'accaduto.

La zona della tragedia è effettivamente problematica e più di una volta sono giunti soccorsi al fine di aiutare cercatore di funghi in difficoltà, a causa di cadute accidentali e ferimenti. Si ricorda l'episodio della donna di 80 anni, anche lei alla ricerca di funghi assieme alla sorella, che si era persa per poi essere ritrovata illesa dal Soccorso alpino. L'episodio in questione risale al settembre 2018.