Brescia, non pagano affitto: stranieri sfrattati aggrediscono 20enne

Da tempo non pagavano l'affitto di un appartamento in cui vivevano a Brescia, ma quando è arrivata la notizia dello sfratto hanno aggredito la nipote della proprietaria.

L'episodio si è verificato nei giorni scorsi, all'interno di un'abitazione situata nelle vicinanze della stazione ferroviaria. I due stranieri che vivevano in quella casa da troppo tempo non facevano pervenire il denaro della locazione alla proprietaria, ormai stanca di aspettare invano e di sentire posticipare costantemente il momento del pagamento.

Ragion per cui la donna ha deciso di sfrattare i due inquilini, facendoli andare su tutte le furie e ricevendo da parte loro pesanti insulti.

Purtroppo, tuttavia, la situazione non si era ancora conclusa, ed a farne le spese è stata la nipote 20enne della proprietaria dell'appartamento. La giovane è stata aggredita e colpita con uno schiaffo da uno dei due stranieri, che in quel momento stringeva un cellulare in mano. Questo particolare ha fatto sì che il colpo avesse una forza maggiore, ed a causa di ciò la ragazza ha iniziato a sanguinare dal naso.

Temendo conseguenze ben maggiori, gli aggressori se la sono data a gambe, lasciando lì la 20enne, che ha contattato le forze dell'ordine per segnalare quanto accaduto. Sul posto gli uomini della questura di Brescia, che hanno ascoltato il racconto della vittima, la quale ha rifiutato di recarsi in ospedale. Al momento non risulta ancora alcuna denuncia contro gli stranieri. Questi ultimi, quando ormai gli uomini in divisa non si trovavano più lì, hanno contattato nuovamente la padrona di casa per riconsegnarle le chiavi dell'appartamento, ancora in loro possesso, oltre ad alcuni oggetti che avevano sottratto al suo interno.