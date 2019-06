Brescia, rifiuta nozze combinate: indiano accoltellato dai parenti

Tragedia sfiorata a Brescia, dove un indiano stava per essere ucciso per una semplice questione d'amore: il 45enne ha infatti deciso di sposare la donna che realmente ama, rifiutando dunque le nozze che erano state precedentemente combinate dalla sua famiglia.

La confessione

L'uomo è stato perciò accoltellato dai suoi stessi parenti, che non hanno assolutamente gradito tale scelta; l'indiano è stato ferito all'addome e - dopo essersi sottoposto a tutti i controlli medici del caso - dovrebbe cavarsela con circa 10 giorni.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri, ai quali l'uomo si era rivolto per confessare quanto accaduto: proprio lui aveva rivelato alle forze dell'ordine l'aggressione ricevuta in seguito alla decisione di rifiutare le nozze combinate. Dopo aver messo in luce il motivo del ferimento, ora i militari dovranno mettere in atto tutte le operazione volte al ritrovamente dell'arma.

Si tratta purtroppo dell'ennesimo episodio relativo a questa tematica: quello più recente, che risale a pochi giorni fa, ha visto come protagoniste due famiglie rom di gruppi diversi - precisamente di origine kosovara - ma con cittadinanza italiana; una ragazza di 16 anni è fuggita di casa per sottrarsi al matrimonio combinato e per raggiungere dunque il suo innamorato a Ravina. I genitori hanno raggiunto la casa dove la figlia si era rifugiata e hanno sfidato con insulti e minacce l'altra famiglia. Al termine della vicenda si sono contate otto persone denunciate per minacce.