Briatico, ambulante tenta di truffare un'anziana: arrestato

Raggirava gli anziani cercando di ottenere informazioni private dopo aver instaurato con loro un rapporto di amicizia: un 55enne è stato arrestato per aver tentato di ottenere illegalmente soldi sfruttando lo stato di disagio psico-fisico di una signora invalida. È successo a Briatico, in provincia di Vibo Valentia, dove l'uomo arrivava da Sorianello per vendere ortaggi e frutta.

La vicenda

L'ambulante aveva iniziato a studiare le abitudini dei suoi clienti, cercando di acquisire informazioni sulla vita privata sulla base di cui costruire fantasiose storie con un fine ben preciso: avere denaro.

L'anziana con le stampelle gli confida di avere un figlio con problemi psichici e per questo rinchiuso in un istituto di Soriano. L'uomo coglie la palla al balzo e rivela alla donna di essere un amico del dirigente e di essere venuto al corrente di un momento di estrema escandescenza da parte del figlio che avrebbe poi danneggiato gli arredi dell'immobile provocando ingenti danni. Il 55enne allora le chiede 600 euro per fare da intrmediario al fine di risarcire i danni cagionati ed evitare così l'espulsione del figlio.

La signora, acquisita la consapevolezza di un ipotetico raggiro, si rivolge alla stazione dell'Arma locale per chiedere un consiglio: ascoltata la narrazione dei fatti, il comandante attiva prontamente degli accertamenti presso l'istituto psichiatrico e scopre che quanto raccontato era tutto falso. A stretto giro i carabinieri della stazione di Briatico arrestano il truffatore nella flagranza del reato.