Briatore bacchetta lo Stato: "Adeguate i prezzi degli affitti degli stabilimenti. Così ricavereste più soldi"

Adeguare gli affitti delle concessioni balneari, che, in Italia, andrebbero rivisti. Tutto. E almeno "triplicati". Il parere è quello di Flavio Briatore, che nella vita non è soltanto un imprenditore ma, soprattutto, è il proprietario di celebri strutture lussuose in giro per tutto il mondo. Dal Billinaire in Sardegna al Twiga di Marina di Pietrasanta, in Versilia.

Quanto "vale" il Twiga

A riportare l'opinione del celebre uomo d'affari è il Corriere della Sera di oggi che, in un'intervista, racconta molto dei suoi "affari": " Per il Twiga, di concessione, dovrei pagare circa 100mila euro. Quando abbiamo preso quel posto, una quindicina d'anni fa, non andava. Era abbandonato a se stesso. Mi pare che avesse una ventina di dipendenti stagionali, non c'era neanche più il 'bagno '".

Come funziona il sistema

E raccontando la genesi del suo business in Toscana Briatore ha spiegato: " All'inizio dovevamo dare al vecchio concessionario 110mila euro più i 4.322 che lui pagava di canone allo Stato. Poi, il nostroa affitto è raddoppaito a 200mila euro, più i soldi della concessione, saliti a 14mila, da pagare sempre al posto suo. Totale 214mila l'anno. Senza che il titolare facesse niente. Ovvio che, dovendo salvaguardare gli investimenti che avevamo fatto, l'anno scorso abbiamo deciso di comprare tutto: concessione e strutture ". E ha aggiunto: " Abbiamo investito cinque milioni di euro sul Twiga. Moltiplicando per otto volte i dipendenti, passati da una ventina a 160. Facendolo diventare un posto conosciuto in tutto il mondo. Un punto di attrazione per tutta la Versilia ".

Concessioni all'asta

Il giudizio di Briatore è severo sia sullo Stato che sui concessionari: " Tantissimi di loro hanno avuto per grazia ricevuta dei pezzi di terra dello Stato e per decenni hanno incassato delle cifre così, di pura rendita ". E alla domanda se le concessioni dovrebbero andare all'asta ha risposto: " L'ho detto e lo ripeto. Lo Stato dovrebbe rivederle tutte. E almeno triplicare le tariffe ". E si riferisce anche alla sua, ferma a 17.619 euro: " Credo che, invece, centomila sarebbe un prezzo giusto. Io credo che se lo Stato mettesse due omini a controllare le matrture degli stabilimenti balneari e facesse un prezzo equo incasserebbe molti, molti soldi ".

Quanto "vale" la Versilia

Briatore avrebbe anche calcolato il "valore", in termini di cifre: " Mi ero anche informato. Mi pare che in tutta la Versilia, lo Stato prendesse un milione e seicentomila euro. Più o meno. Facciamo anche due milioni. Io credo che potrebbero diventare quindici milioni. Io faccio l'operatore e i canoni sono quelli di quindici o vent'anni fa. È ora di adeguare i prezzi ".

