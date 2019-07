Brindisi, ad alta velocità sulla statale: aveva quindici chili di droga in auto

Correva a folle velocità sulla strada statale tra Egnazia e Torre Canne, in provincia di Brindisi, con quindici chili di droga nel portabagagli della sua auto. Si tratta di un giovane uomo di 27 anni di Cerignola, un Comune in provincia di Foggia. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri di Brindisi. È accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Si tratta di Luigi Direda. L'uomo andava a velocità sostenuta nonostante la pioggia.



Diverse le chiamate alla centrale operativa dei carabinieri da parte di altri automobilisti preoccupati per la guida spericolata del giovane. Direda rappresentava un pericolo non solo per se stesso, ma anche per gli altri. Fermato dai militari dell'Arma ad un posto di blocco, il 27enne è apparso da subito molto nervoso. Durante la perquisizione dell'auto sono stati infatti trovati nel portabagagli, nel vano della ruota di scorta, quindici chili di hashish divisi in quindici involucri. L'uomo è stato arrestato e ora si trova nel carcere di Brindisi.