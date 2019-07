Brindisi, folgorato durante lavori con dei cavi: morto operaio campano

Il drammatico incidente è avvenuto a Brindisi. Un operaio campano di 57 anni, Mario Cavalieri, è morto mentre era impegnato con dei cavi di alimentazione, nel corso di alcuni lavori alla linea ferroviaria della città. Altri due operai sono rimasti feriti. Il sinistro si è verificato in via Cappuccini, sulla tratta per San Vito dei Normanni della linea Lecce-Bari intorno all'una di notte.

Gli operai in questione stavano espletando il lavoro per conto di una ditta appaltatrice, il cui compito era quello di eseguire alcune opere, con l'obiettivo di potenziare la stazione ferroviaria di Brindisi. I lavori di potenziamento dell'infrastruttura erano stati richiesti da Italferr-Rete ferroviaria italiana. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti la polizia e i vigili del fuoco.

I sanitari del 118, nonostante i tentativi di rianimazione, non hanno potuto fare nulla per Cavalieri, che è deceduto intorno all'1.40. I due si trovano al momento ricoverati presso l'ospedale Perrino di Brindisi. La salma di Mario Cavalieri è stata rimossa dal luogo dell'incidente dagli addetti dell'impresa di pompe funebri Pacucci. Il corpo resta per ora a disposizione del magistrato inquerente. Si attende, infatti, la riconsegna della salma ai familiari o il procedimento dell'esame autoptico. La vittima e gli altri due operai feriti sono tutti originari di Salerno, mentre la ditta per cui stavano effettuando i lavori è di Roma.

Per consentire l'intervento sul posto era stata disattivata la tensione nei cavi su cui effettuare le operazioni previste. Tuttavia, il cestello del braccio elevatore su cui si trovava l'operaio deceduto ha urtato fatalmente un cavo su cui non bisognava intervenire ed ancora carico di corrente Le indagini sono state affidate alla Polfer dalla Procura della Repubblica di Brindisi. Ital Ferr e Rete Ferroviaria hanno espresso il loro cordoglio nei confronti della famiglia della vittima. Mario Cavalieri, originario di Roccagloriosa ma residente a Porta Rosa (Salerno), lascia una moglie e due figli.