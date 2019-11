Brindisi, ladri di gratta e vinci all'attacco

È stato denunciato in stato di libertà un uomo di 66 anni a San Pancrazio Salentino, un Comune in provincia di Brindisi. L'uomo è accusato di furto aggravato per aver rubato alcuni biglietti "gratta e vinci" da una tabaccheria del paese. I carabinieri della stazione di San Pancrazio, al termine dell'attività di indagine iniziata dopo la querela sporta da due coniugi, hanno denunciato il ladro. In particolare, è stato accertato, attraverso l’analisi dei filmati del sistema di videosorveglianza installato all’interno della rivendita di tabacchi, di proprietà della coppia, che l’uomo, tra il 10 e il 24 ottobre scorsi, ha rubato diversi biglietti per il valore complessivo di poco meno di 4mila euro. Si tratta, inoltre, di un danno non coperto dall'assicurazione.

Non è la prima volta che accade un episodio del genere. Come si legge su "Il Messaggero", lo scorso anno a Padova due rumeni avevano rubato, all'interno di una tabaccheria, dei biglietti "gratta e vinci" per un valore complessivo di 350 euro. Vittima la proprietaria dell'esercizio commerciale, una donna anziana, che al momento del furto si trovava dietro il bancone. I due ladri dopo il furto fuggirono facendo perdere le loro tracce, ma furono incastrati dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza.