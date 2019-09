Brindisi, minori arrestati per tentata rapina: coetanei li acclamano

Applausi e grida di approvazione all'uscita della questura per i due minorenni fermati venerdì pomeriggio dalle forze dell'ordine mentre cercavano di mettere a segno una rapina in un supermercato di Brindisi. Un fatto che ha dell'incredibile, e che ancora una volta porta alla luce quanto poco rispetto alcuni dei nostri giovani abbiano nei confronti dell'autorità.

I baby ladri di 14 e 16 anni, uno di questi già con dei precedenti alle spalle, avevano ben organizzato il loro colpo. Dotati di passamontagna artigianali, ed armati di coltello e bastone telescopico, erano saliti a bordo di uno scooter Piaggio Medley per dirigersi alla volta del centro commerciale "DiMeglio" di via Germania. Impugnate le armi ed indossati i passamontagna, gli adolescenti si sono diretti a passo sicuro verso il supermercato, ma sono stati fermati da un poliziotto fuori servizio che si trovava per strada.

Sopresi dall'agente, che si è identificato, i minorenni si sono dati immediatamente alla fuga, ma sono stati presto rintracciati da una volante. Dichiarati in stato di fermo per tentata rapina e condotti negli uffici della questura di Brindisi, hanno confessato di avere commesso già diversi furti in precedenza. Del caso è stato naturalmente informato il tribunale dei minori, che ha disposto il trasferimento dei due ragazzi presso il carcere minorile di Monteroni.