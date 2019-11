Ruba le chiavi di casa all'amica. Poi le svaligia la casa

Brutta sorpresa quella che ha colto una donna residente a Brunico, comune in provincia di Bolzano, qualche giorno fa. Si è infatti accorta di essere stata derubata in casa sua. Il ladro, oltre ad aver sottratto dall’abitazione alcuni gioielli, si era anche impossessato del portafoglio della figlia, con all’interno pochi soldi, circa cinquantina di euro. Per la rapina è stato denunciato un conoscente della donna. I carabinieri del Nucleo Operativo di Brunico hanno subito avviato le indagini dopo aver ricevuto la denuncia di furto da parte della signora.

Nessun segno di scasso

Quando i militari sono entrati nell’abitazione per i rilevamenti del caso, si sono subito accorti di un particolare tutt’altro che trascurabile: non vi erano segni di scasso o effrazione. Le porte, le finestre e qualsiasi altra possibile entrata erano perfettamente integre. Chi si era introdotto all’interno della casa non aveva quindi dovuto forzare gli ingressi. Le indagini dei carabinieri si sono allora dirette sui conoscenti della vittima. Uno di questi poteva aver avuto la possibilità di entrare attraverso una chiave, senza quindi lasciare segni particolari.

Le indagini dei carabinieri di Brunico

In breve tempo, a seguito di accertamenti e verifiche, i sospetti sarebbero caduti su un 40enne del posto, conosciuto dalla donna e anche dalle Forze dell’ordine. Si tratterebbe di un operaio che lavora in una ditta poco distante dall’abitazione della vittima. Il suo turno lavorativo lo impegnerebbe solo durante le ore mattutine. Un vicino di casa della donna avrebbe raccontato di aver notato l’uomo aggirarsi intorno all’abitazione depredata, dalla quale si sarebbe poi allontanato velocemente. I militari hanno quindi deciso, a fronte di queste prove, di visitare la casa del sospettato il quale, senza in teoria neppure sapere il motivo del loro arrivo, si sarebbe subito messo sulla difensiva spiegando di non c’entrare nulla con il furto avvenuto qualche giorno prima.

La perquisizione

A quel punto i sospetti sono diventati sempre più certezze e i carabinieri hanno iniziato a perquisire la sua abitazione, trovando sia i gioielli rubati alla donna, sia il portafoglio della figlia. In casa anche altri monili, dei quali gli inquirenti starebbero adesso cercando di capire la provenienza. Durante il sopralluogo è stata anche rinvenuta una chiave usata per entrare nella casa delle vittime, probabilmente sottratta durante una delle sue visite, senza farsi accorgere dalla proprietaria. Trovato e sequestrato anche un lungo e grosso coltello da caccia del modello “Rambo III”, detenuto abusivamente. L’uomo è stato così denunciato a piede libero per i reati di furto aggravato, ricettazione e detenzione abusiva di armi.