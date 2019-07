Bucava le gomme per derubare gli automobilisti, preso

Bucava le gomme e, approfittando della distrazione degli automobilisti intenti a cambiare pneumatico, li derubava. Ma l’ingegnoso escamotage utilizzato in Irpinia da un 30enne della provincia di Napoli è stato scoperto e l’uomo è finito in manette.

A incastrarlo sono state le immagini delle telecamere di sorveglianza e il confronto con le celle telefoniche agganciate dall’utenza del giovane. L’uomo è accusato di aver portato a segno quattro furti, tra Avellino e le vicine città di Mercogliano e Atripalda.

La dinamica delle azioni era tanto semplice quanto efficace. Stando alle accuse, il 30enne sceglieva bene la vittima. La seguiva e, quando riteneva che il momento fosse opportuno, forava uno pneumatico della vettura utilizzando un coltello. A quel punto l’automobilista, impossibilitato ad andarsene e costretto a fermarsi, doveva scendere dall’auto. Infastidito per la scocciatura e distratto dalle manovre per il cambio della gomma. Così il 30enne, che teneva tutto sotto controllo, decideva e valutava - in tutta comodità - quale avrebbe potuto essere l’attimo da cogliere per allungare le mani sugli oggetti lasciati incustoditi all’interno dell’abitacolo.

Era così riuscito ad arraffare denaro e carte bancomat che, secondo i rilievi degli investigatori, in alcuni casi avrebbe provveduto persino a “svuotare” recandosi agli sportelli più vicini e attingendo fino a tremila euro.

Ma le indagini lo hanno incastrato e così il presunto ladro è stato raggiunto dall’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a suo carico da parte del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino che ha accolto le richieste presentate dai magistrati della locale Procura della Repubblica.

Il 30enne è accusato di furto aggravato, danneggiamento, indebito utilizzo di carte di credito e ingiustificato possesso di armi.