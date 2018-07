Buche a Roma, ora inciampa anche Virginia Raggi

Questa volta farne le spese è stata Virginia Raggi. Il sindaco di Roma, in centro città per l'inaugurazione di una nuova isola pedonale, è inciampata finendo incastrata con la scarpa in una delle tante buche che "caratterizzano" le strade della Capitale. La scena, come riporta Il Messaggero, è avvenuta lontano dagli obiettivi dei fotografi, ma ha creato non poca ansia nello staff della grillina.

I fatti

Virginia Raggi si trovava ieri nel centro storico della Capitale per inaugurare il nuovo tratto di isola pedonale lungo via del Corso. Dopo la passeggiata di rito, si è fermata per le foto e le dichiarazioni ai giornalisti. Il sindaco non ha commentato la frase di Beppe Grillo "a Roma nessuna buca", ma sull'argomento ha affermato: "Noi ci stiamo dedicando molto al rifacimento delle strade, stiamo investendo tutte le risorse che abbiamo e ne stiamo cercando nuove risorse perché la situazione delle strade di Roma sconta una mancata manutenzione per anni, dobbiamo accelerare il più possibile" .

Poco dopo l'incidente, con il tacco del sindaco dentro una delle buche. La Raggi è riuscita a non cade per terra e a mantenere l'equilibrio. Chissà se segnalerà l'apertura nel cemento con dello spray.