Budrio, la nuova pista: "Igor cercava orologi preziosi"

Un retroscena finora poco noto potrebbe cambiare il percorso delle indagini sull'omicidio di Budrio. Secondo alcune indiscrezioni riportate dal Resto del Carlino, l'obiettivo del blitz di Igor all'interno del bar di Davide Fabbri era forse un altro. Il barista di Budrio infatti viveva nell'appartamento proprio sopra il locale. Allì'interno ci sarebbero state alcune armi: un fucile da caccia e due pistole. Una pista che stanno seguendo gli inquirenti porta proprio in questa direzione: il sopsetto è che Igor volesse impossessarsi della armi del barista. Ma sempre il Resto del Carlino apre un altro scenario che invece riguarda una collezione di orologi che possedeva lo stesso barista. Orologi regolarmente acquistati ma che secondo gli inquirenti potrebbero essere una sorta di obiettivo per lo stesso Igor. Secondo le indagini qualcuno, magari una badante, potrebbe aver avvisato Igor della presenza degli orologi all'interno dell'appartamento. Infine tra le ipotesi legate agli orologi potrebbe esserci anche quella di un diverbio tra Igor e alcuni ricettatori prima dell'acquisto da parte di Fabbri. Tutte ipotesi che finora restano sul campo e che gli investigatori non possono escludere.