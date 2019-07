Bulli condannati a 4 anni ​per il reato di tortura: è la prima volta in Italia

Per la prima volta in Italia, i giudici hanno emesso una sentenza che condanna gli imputati per il reato di tortura. Oggi, il tribunale di Milano ha giudicato colpevoli i quattro ragazzi di 15 anni che avevano segregato e picchiato un coetaneo in un garage di Varese. Tre di loro sono stati condannati a 4 anni e 1200 euro di multa, mentre il quarto dovrà scontare 4 anni e 6 mesi e versare 1500 euro di multa.

Nel novembre del 2018 la vittima era stata avvicinata da alcuni ragazzi che conosceva di vista e che lo avevano convinto a seguirli fino in un garage delle Bustecche, a Varese. Ma, una volta arrivati lì, la banda aveva legato il 15enne ad una sedia con dei cavi elettrici e, dopo averlo fatto spogliare, lo avevano picchiato per ore, usando un manganello. Ma la violenza inaudita non si era fermata e la gang gli aveva anche strappato un orecchino e puntato un coltello alla gola, minacciandolo. Il tutto documentato da un video e in varie foto, che gli aguzzini avevano poi postato su Instagram. Sembra che lo scopo delle violenze fosse quello di costringere un amico della vittima a ridare alla banda i soldi che loro gli avevano prestato. Il 15enne era stato ricoverato all'ospedale, dove i medici avevano accertato dei disturbi psicologici, quali ansia e stress, causati dalla vicenda.