Gli auguri di amici e sostenitori a Silvio Berlusconi

Ottantatré anni e non sentirli. Un Silvio Berlusconi raggiante e carico di energie festeggia oggi il suo compleanno con la famiglia ed i tantissimi amici.

In occasione dell'evento "Damiani" a Villa Gernetto, ecco che va in scena il party, allegro, colorato ed elegante. Una mega torta e il "buon compleanno" intonato dai presenti scandiscono questa giornata particolare e rilassante per il Cavaliere.

Ma non solo. Migliaia di messaggi di auguri sono arrivati sulle pagine social di Berlusconi, Facebook in particolare. “ Grazie a tutti coloro che hanno voluto contribuire a rendere questo mio compleanno così speciale: a chi mi ha fatto gli auguri qui sui social, per telefono o mi ha scritto una lettera” , ha scritto Silvio come commento ad una foto nella quale è in posa davanti ad un manifesto con auguri fatto arrivare ad Arcore da un ammiratore.

"Amici" virtuali e sostenitori che, oltre ad dedicare un pensiero all’ex presidente del Milan, lo invitano a continuare nelle sue battaglie politiche. Quasi a placare le ansie di chi gli chiede un maggiore impegno per contrastare la sinistra, nello stesso post Berlusconi assicura che “da domani ci rimettiamo al lavoro per cambiare la nostra meravigliosa Italia, il Paese che amiamo”