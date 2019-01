Burkina Faso, scomparso un italiano

Luca Tacchetto - 30 anni e residente a Vigonza, in provincia di Padova - è scomparso in Burkina Faso, dove era arrivato il 15 dicembre scorso. L'uomo stava viaggiando insieme ad un'amica canadese, Edith Blais, di 34 anni e aveva come destinazione finale il Togo, dove avrebbe iniziato a lavorare a breve. Come riporta Il Corriere del Veneto, " due erano partiti dall’Italia in auto, avevano percorso le strade della Francia e della Spagna ed erano scesi in Marocco. Da qui si erano mossi verso il Burkina Faso ".

Non si hanno più notizie di Tacchetto dal 30 dicembre scorso, giorno in cui è arrivato a Bobo-Dioulasso. L'obiettivo dell'uomo era quello di aiutare un amico californiano nella realizzazione di un villaggio per disagiati. Come riporta l'AdnKronos, "pare che alla frontiera Mauritania-Mali i due giovani avessero conosciuto una coppia francese che viveva in Burkina e che li aveva invitati a cena".