Incendia la casa della ex ma dentro c'è la nuova inquilina

È finito dietro le sbarre del carcere il 55enne che nella notte dello scorso 17 maggio ha dato fuoco ad un'abitazione di Busto Arsizio (Varese), credendo così di "punire" la donna che lo aveva respinto. A rischiare la vita, tuttavia, è stata una giovane di 25 anni, che da tempo si era trasferita all'interno dell'immobile.

L'imputato e quella che sarebbe dovuta essere la sua vittima, una 51enne, si erano frequentati per un breve periodo fino a fine marzo, quando la donna aveva interrotto la loro relazione. Una decisione, questa, mai rispettata dall'uomo, che aveva da subito cominciato a tempestare la sua vittima di messaggi (ben 800) e telefonate dai toni minacciosi. "Me la pagherai" le ripeteva spesso, come riferito da "Il Giorno". Le persecuzioni sono andate avanti a ritmo serrato per settimane. Il 55enne, che era solito appostarsi sotto casa della vittima, era arrivato persino a dar fuoco alla cassetta delle lettere della donna.

In preda al panico ed a frequenti attacchi d'ansia, la 51enne si era vista costretta ad abbandonare quell'appartamento per trovare ospitalità presso un conoscente. Quest'ultimo, persona di fiducia che in più di un'occasione aveva preso le sue difese, è stato a sua volta minacciato dal violento soggetto, come dimostrato dai messaggi esaminati dagli inquirenti. "Sarò felice solo quando ti avrò spezzato le ossa, malato e vecchio ti sparerò davanti a casa sua" recita uno, accompagnato, fra l'altro, dall'immagine di un fucile a canne mozze.

Ossessionato dalla donna, ma non a conoscenza del fatto che questa si fosse trasferita da circa un mese, lasciando l'appartamento ad un'altra inquilina, la notte del 17 maggio il 55enne si è deciso ad entrare in azione. Armato di vecchi giornali e di liquido infiammabile, ha dato fuoco alle finestre ed al portone, convinto di mettere fine alla vita della donna che non poteva avere.

All'interno della casa, tuttavia, si trovava la 25enne, che solo per un caso fortuito si è svegliata, trovando l'abitazione invasa da fumo e fiamme. Nonostante la paura, la giovane è riuscita a contattare i vigili del fuoco, giunti in breve sul posto insieme ai carabinieri della stazione di Busto Arsizio. Salvata la giovane e domato l'incidendio, i militari si sono messi subito alla ricerca del responsabile. Appurato che la 25enne non aveva mai ricevuto minacce e conduceva una vita del tutto ordinaria, gli inquirenti hanno proseguito le indagini concentrandosi sulla precedente inquilina. Ed è così che sono riusciti ad arrivare al 55enne, un pregiudicato.

L'uomo è stato rintracciato ed arrestato nella serata di venerdì, come disposto dall'autorità giudiziaria. Accusato di stalking, incendio e minacce, si trova ora dietro le sbarre in attesa di giudizio.