"C'è l'assassino di tua moglie" ​Caccia al complice di Di Lello

Una telefonata, poi la corsa al bar per uccidere Di Lello. Nel caso di Vasto potrebbe esserci un complice che ha informato il killer della presenza di D'Elisa al locale dove ha poi trovato la morte. "C'è l'assino di tua moglie qui", una chiamata da parte di qualcuno avrebbe avvisato Di Lello mentre si trovava al campo ad allenare i bambini. E ora gli investigatori vogliono capire quanto possa essere attendibile l'ipotesi di un probabile complice nel delitto. Qualcuno avrebbe visto Di Lello lasciare il campo da calcio di corsa dopo una telefonata.

E anche il legale della famiglia D'Elisa si mouove in questa direzione: "In pratica - dice l'avvocato Pompeo Del Re - vogliamo sapere se c'è stato un complice che ha segnalato gli spostamenti del povero Italo. Nomineremo un tecnico per assisterci in questa fase investigativa". E ancora: "Siamo stati convocati dalla procura - dichiara Del Re - per verificare le chiamate fatte e ricevute dal cellulare di Di Lello e il traffico e i contenuti del suo computer. In particolare se qualcuno ha avvertito telefonicamente Di Lello informandolo della presenza mercoledì pomeriggio di Italo davanti al Drink Bar". Insomma sul delitto ci sono dei punti da chiarire. Intanto tre famiglie continuano il loro calvario nel dolore...