Trovato cadavere di 75enne chiuso in un sacco sul balcone di casa

Un cadavere chiuso in un sacco nero esposto sul balcone. È il macabro ritrovamento fatto dalla polizia di Trieste nella notte tra sabato e domenica 2 novembre nel capoluogo friulano.

Una scoperta degna di un film dell'orrore ma che di cinematografico, purtroppo, non ha proprio nulla. Il corpo senza vita è quello di Libero Foti, un uomo di 75 anni, residente in via del Veltro, nel quartiere San Giacomo, a due passi dal centro di Trieste. Ed è proprio lì, sul balcone del suo appartamento, che gli agenti hanno fatto la raccapricciante scoperta. Il cadavere era rinchiuso in un grosso sacco di nylon nero, con la gola tagliata. Tutt'intorno, sul pavimento del ballatoio e sui parapetti delle case al piano di sotto è stata rilevata la presenza di tracce ematiche. L'indizio di un crimine delittuoso, presumibilmente un omicidio.