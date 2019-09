Cadavere nel lago d'Iseo, auto riportata a galla: ora si indaga per omicidio

È rimasta sul fondo del lago di Iseo per così tanto che era dicentata parte di quelle acque. Ieri sera, però, gli uomini della Marina militare sono riusciti a riportare a galla, dopo oltre 15 anni, la Ford Fiesta rimasta inabissata sul fondo del lago, a 80 metri di profondità. Al suo interno, il cadavere di un uomo.

Oltre una settimane fa, due sub avevano individuato l'auto, durante un'immersione e, notando il corpo all'interno dell'abitacolo, avevano fatto denuncia. L'auto sul fondo del lago apparteneva a Rosario Tilotta, scomparso nel 2004. Ora, la Ford Fiesta dei misteri e il corpo di cui non si sa nulla sono tornati a galla, grazie agli uomini della Marina, che hanno svolto un'operazione lunga e complessa, per far riemergere l'auto, imbrigliata e sollevata dalle acque del lago d'Iseo.

Ora, sarà compito degli inquirenti capire cosa sia successo. Prima di tutto, bisognerà capire a chi appartiene il corpo, abbastanza conservato, ritrovato steso sui sedili anteriori, in parte sporto verso il finestrino. L'autopsia potrebbe aiutare ad accertarne l'identità, per confermare o smentire se si tratti proprio di Rosario Tilotta, proprietario della Ford.

L'ipotesi di reato, secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, sarebbe quella dell'omicidio, anche se restano aperte anche le piste del suicidio o dell'incidente stradale, tesi avvalorata dal fatto che le protezioni sulla strada del lago non fossero presenti ai tempi.

Rosario, scomparso nel 2004 all'età di 59 anni, era sposato con una ragazza albanese di 27, incinta di un altro uomo, che qualche anno dopo era sparita col bambino. Ora la donna, saputo del ritrovamento dell'auto, si è fatta viva con i carabinieri e la prossima settimana tornerà in Italia e forse chiarirà alcuni punti poco chiari.