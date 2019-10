Cagliari, 12enne tedesco muore sulla nave da crociera per un malore improvviso

Ha perso la vita mentre si trovava in vacanza con la sua famiglia, a bordo della nave Msc Divina, attraccata questa mattina al porto di Cagliari. È accaduto a un 12enne di nazionalità tedesca, deceduto sull'imbarcazione mentre si trovava in navigazione da Palermo verso il capoluogo sardo. Secondo quanto riportato da Fanpage, in base ai risultati del primo esame sul corpo del ragazzino, la causa del decesso sarebbe legata a una morte improvvisa, probabilmente un infarto. La capitaneria di Cagliari è stata informata del decesso poco prima dell'arrivo della nave in Sardegna: quando l'imbarcazione ha toccato terra, alle 5.40 circa, gli agenti della polizia di Frontiera, avvisati dal comandante, sono saliti sulla nave per i rilievi necessari in casi come questo.

In base a quanto ricostruito in queste ore, i familiari del giovane avrebbero chiamato i soccorsi sulla nave perché l'adolescente aveva accusato un malore in queste ore. L'intervento del medical center della compagnia è stato immediato e il 12enne sarebbe stato visitato una prima volta durante la sosta a Civitavecchia. Ma le sue condizioni, nonostante i numerosi tentativi di rianimazione, sarebbero peggiorate all'improvviso, fino al decesso.

In questo momento, la salma del ragazzino si trova al Policlinico di Roma, dove sono presenti anche i familiari, ma nelle prossime ore potrebbe essere trasferita all'Anatomia dell'ospedale Santissima Trinità. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia sul corpo del ragazzo e sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta. La Msc ha fatto sapere di voler collaborare con gli inquirenti per agevolare gli esami ed è in contatto con l'ambasciata competente per assistere i familiari nel rimpatrio in tempi brevi. La nave ha ripreso la sua navigazione nel Mediterraneo verso Palma di Maiorca.