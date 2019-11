Cagliari, balle di fieno date alle fiamme, si cercano le cause del rogo

Un incendio insolito, di cui si cercano ancora le cause, è divampato ieri pomeriggio nelle campagne di Cagliari. Alcune balle di fieno hanno preso fuoco all'interno di un'azienda agricola. Tanta la paura, ma fortunatamente non si sono registrati feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due automezzi per domare le fiamme. Il rogo si è sviluppato nell'agro di Villasor, nei pressi della Strada provinciale 7 che collega i paesi di Monastir e Villasor, come detto nel Cagliaritano. Dopo le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area, sono state avviate le indagini per stabilire le cause del rogo. Non c'è, però, ancora chiarezza sull'accaduto.





Non è la prima volta che nella zona accade un episodio del genere. Esattamente un mese fa, il primo ottobre scorso, un altro incendio è divampato di notte in un'azienda agricola di Ortacesus, in località Saraci, sempre in provincia di Cagliari.In quel caso, il rogo, come si legge sul quotidiano regionale " La Nuova Sardegna ", è divampato alle due di notte e ha ridotto in cenere circa mille, oltre a danneggiare attrezzature e capannoni.